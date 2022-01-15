На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 453 осіб

У 453 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це сьогодні розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора померла одна людина від коронавірусу, одужання підтвердили у 205 осіб. Медики провели 1 494 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (23 особи): Борсуківська сільська ОТГ – 1, Вишнівецька селищна ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 5, Лановецька міська ОТГ – 15, Почаївська міська ОТГ – 1.

Тернопільський район (295 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 8, Бережанська міська ОТГ – 15, Білецька сільська ОТГ – 12, Великоберезовицька селищна ОТГ – 33, Великобірківська селищна ОТГ – 3, Великогаївська сільська ОТГ – 8, Залозецька селищна ОТГ – 5, Збаразька міська ОТГ – 14, Зборівська міська ОТГ – 4, Іванівська сільська ОТГ – 6, Козівська селищна ОТГ – 22, Козлівська селищна ОТГ – 5, Микулинецька селищна ОТГ – 7, Нараївська сільська ОТГ – 9, Підволочиська селищна ОТГ – 2, Підгаєцька міська ОТГ – 7, Підгороднянська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 12, Скориківська сільська ОТГ – 2, Теребовлянська міська ОТГ – 12, Тернопільська міська ОТГ – 109.

Чортківський район (135 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 2, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 6, Борщівська міська ОТГ – 8, Бучацька міська ОТГ – 13, Васильковецька сільська ОТГ –1, Гримайлівська селищна ОТГ – 2, Гусятинська селищна ОТГ – 18, Заводська селищна ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 15, Золотопотіцька селищна ОТГ – 8, Копичинецька міська ОТГ – 6, Монастириська міська ОТГ –20, Нагірянська сільська ОТГ – 1, Скала-Подільська селищна ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 3, Трибухівська сільська ОТГ – 9, Хоростківська міська ОТГ – 8, Чортківська міська ОТГ – 13.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 110 358 осіб, з них 104 956 вже видужали та 2 170 людей померли.

Що відомо