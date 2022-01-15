На Закарпатті за добу виявили понад 200 випадків COVID-19. 10 людей померли

215 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 14 січня. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 199 пацієнтів одужали, 10 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 90 260 випадків COVID-19. 83 094 пацієнти подолали хворобу, 2 473 — померли.

Усього за час пандемії в Україні захворіли понад 3,7 млн людей, понад 3,5 млн — одужали, 98 195 людей — померли.

Що відомо:

За добу на COVID-19 захворіли понад 10,5 тисяч українців;

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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