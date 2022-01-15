Окупанти два рази відкривали вогонь — штаб ООС

Від початку доби, 14 січня російські окупанти два рази відкрили вогонь.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Поблизу Водяного російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів", — повідомили у штабі.

Також, неподалік Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber