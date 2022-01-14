На Рівненщині у вечір п’ятниці, 14 січня, через шквальний вітер та негоду стались аварії на електромережах. За повідомленням “Рівнеобленерго”, без електрики залишились понад пів сотні населених пунктів.

За повідомленням речниці енергетиків Алли Ліхачової, ремонтні бригади станом на вечір намагаються відновити електропостачання у 46 населених пунктів, які знеструмило повністю, та у десяток тих, де електрики немає частково.

“Найбільше знеструмлень сталось на територіях, які обслуговують Володимирецька, Березнівська та Сарненські дільниці. Ми робимо все, аби відновити електропостачання якомога швидше”, – повідомили речниця.

На суботу, 15 лютого, у гідрометцентрі 15 січня, протягом доби прогнозують пориви північно-західного вітру 17-22 м/с. На дорогах збережеться ожеледиця.

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