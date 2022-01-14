14 січня при обстеженні водогону у "сірій зоні" ремонтники КП "Вода Донбасу" виявили кілька поривів. На час ремонтних робіт водогін "Горлівка-Торецьк" повністю зупинять.
Про це повідомляє пресслужба Торецької міської військово-цивільної адміністрації.
Під час обстеження водогону Горлівка-Торецьк 14 січня 2022 року виявлено декілька поривів. На відео один з найбільших. Для усунення цього пориву ремонтній бригаді потрібно виконати певну низку серйозних робіт", – йдеться у повідомленні.
14 січня о 23:55 для проведення ремонтних робіт водогін "Горлівка-Торецьк" повністю зупинять.
Що відомо
- 14 січня ремонтні бригади КП "Вода Донбасу" отримали гарантії дотримання режиму "тиші" та виїхали на місце пориву водопроводу Горлівка-Торецьк.
- 27 грудня у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк". Водопостачання у місті буде здійснюватись за розкладом.
- 30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.
- На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".
- Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).
- Бригади КП "Вода Донбасу" не отримали від окупантів гарантій безпеки на проведення ремонтних робіт на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні.