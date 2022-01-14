14 січня при обстеженні водогону у "сірій зоні" ремонтники КП "Вода Донбасу" виявили кілька поривів. На час ремонтних робіт водогін "Горлівка-Торецьк" повністю зупинять.

Про це повідомляє пресслужба Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

Під час обстеження водогону Горлівка-Торецьк 14 січня 2022 року виявлено декілька поривів. На відео один з найбільших. Для усунення цього пориву ремонтній бригаді потрібно виконати певну низку серйозних робіт", – йдеться у повідомленні.

14 січня о 23:55 для проведення ремонтних робіт водогін "Горлівка-Торецьк" повністю зупинять.

Що відомо

14 січня ремонтні бригади КП "Вода Донбасу" отримали гарантії дотримання режиму "тиші" та виїхали на місце пориву водопроводу Горлівка-Торецьк.

27 грудня у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк". Водопостачання у місті буде здійснюватись за розкладом.

30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.

На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).

Бригади КП "Вода Донбасу" не отримали від окупантів гарантій безпеки на проведення ремонтних робіт на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні.

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