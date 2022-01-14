Волейболістки з Полтави поступились запоріжанкам у кубку України

Команда полтавських волейболісток поступилася суперницям із Запоріжжя у трьох сетах. «Полтавчанка» та «Орбіта» зіграли у рамках третього етапу кубка України. Про це відомо із прямої трансляції гри.

Гра для полтавської команди відбулася на виїзді – у Запоріжжі. "Орбіті" наші волейболістки поступилися під час усіх трьох сетів – 3:0 (25:13, 25:11, 25:17).

ВК "Орбіта" Волейболістки команди "Орбіта"

Цей етап кубка України відбувається за груповою системою. Окрім команд, які зіграли 14 січня, у групі з полтавками дніпровська "Аланта" та рівненська "Регіна". Дві із чотирьох команд потраплять до наступного етапу.

15 січня у Запоріжжі полтавки зіграють проти суперниць із Дніпра. Початок матчу о 12:00. Трансляція тут.

Що відомо: