Волейболістки з Полтави поступились запоріжанкам у кубку України

Команда полтавських волейболісток поступилася суперницям із Запоріжжя у трьох сетах. «Полтавчанка» та «Орбіта» зіграли у рамках третього етапу кубка України. Про це відомо із прямої трансляції гри.
Гра для полтавської команди відбулася на виїзді – у Запоріжжі. "Орбіті" наші волейболістки поступилися під час усіх трьох сетів – 3:0 (25:13, 25:11, 25:17).
ВК "Орбіта"
Цей етап кубка України відбувається за груповою системою. Окрім команд, які зіграли 14 січня, у групі з полтавками дніпровська "Аланта" та рівненська "Регіна". Дві із чотирьох команд потраплять до наступного етапу.
15 січня у Запоріжжі полтавки зіграють проти суперниць із Дніпра. Початок матчу о 12:00. Трансляція тут.
Що відомо:
- Кубок України з волейболу – щорічний турнір з волейболу серед жіночих команд, який із 1992-го року організовує федерація волейболу України.
- Торік переможцем кубка України стала команда СК "Прометей" з Камянського.