Нині для диких тварин, які живуть на Хортиці встановлені годівнички, аби підтримати фауну острова за несприятливих умов. Про те, яких правил дотримуються спеціалісти при підгодовуванні тварин, розказав в етері програми "Сьогодні. Головне" на Суспільному Запоріжжя завідувач сектору охорони природи Національного заповідника "Хортиця" Артем Коваль.

За словами експерта, на Хортиці функціонує дві годівниці: стара, призначена для копитних тварин, кабанів, та нова, встановлена торік. Вони розташовані в плавневій частині острова, де тварини почуваються більш захищеними. Артем Коваль каже, що не зважаючи на те, що тварини не безпорадні, і здатні самі знайти собі харч, у зимові часи підгодовування підтримує їхні сили.

Фото: Суспільне Запоріжжя Артем Коваль, завідувач сектору охорони природи Національного заповідника "Хортиця"

"У них буває важкий час, коли сильні морози, високий сніговий покрив, вони не можуть дістатися до природних кормів. В такому разі є необхідність їх підгодовувати. Також підгодівля здійснюється з метою сконцентрувати тварин від населених пунктів, від доріг для того, щоб не було ДТП та інших ексцесів", — каже він.

Для оленів та для косуль організовані ясельні годівниці, для сіна. Кабани, за словами експерта, з більшою охотою їдять зерновий корм, тому для них зроблена годівниця для зерновідходів, на яку не можуть проникнути інші звірі.

Фото Суспільне Запоріжжя Як підгодовують диких тварин на острові Хортиця

Артем Коваль зазначає, що для тварин спеціально заздалегідь заготовлюють сіно зерновідходи, коренеплоди, серед яких буряк та морква. Тваринам не варто давати відходи з людських кухонь. Наразі кормів у спеціалістів заповідників вистачає, окрім того, оскільки екстремальні температури зараз бувають рідко, тварини майже не ходять на годівниці, вишукуючи їжу самостійно.

"Звірі звикають до людей, які висипають їм корми, навіть дикі. Є таке правило, що якщо очікуються несприятливі погодні умови, то заздалегідь потрібно викласти корм для того, щоб звірі звикли до годівниці. Також проводили такий захід, як просочували це сіно сіллю, щоб більш привабливо було для копитних тварин", — каже він.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Щодо підгодовування тварин охочими містянами, спеціаліст каже, що це не заборонено, втім, люди здебільшого не знають, які корми потрібні диким тваринам. Тому він радить встановлювати годівнички для птахів неподалік від дому. Птаство рекомендується підгодовувати несмаженим насінням та несолоним салом.

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