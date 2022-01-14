Пікет у Кривому Розі. Містяни та підприємці проти нових тарифів на опалення

14 січня, У Кривому Розі, біля будівлі міськради пікетували містяни та підприємці незадоволені новою методикою розрахунку тарифів за тепло. Криворіжці звернулися до депутатів і зареєстрували петиції, де просили посприяти зменшенню розрахунків за теплопостачання.

Як розглянули петиції і що чекати далі, дізнавались кореспонденти Суспільного.

На межі банкрутства

За словами підприємиці Любові, зараз вона на межі банкрутства. Жінка має сплатити більш ніж 16 тисяч гривень за спожите тепло, але таких грошей її бізнес не приносить.

« В цьому році я отримала рахунок за опалення 16 тисяч 600 гривень. Ми просимо, щоб депутати звернулися до Києва та відмінити цю злочинну методику 315 », - розповідає підприємниця.

Суспільне Дніпро Гасла пікетуючих

Платить за опалення, яким не користується

Криворожанка Валерія Ковальська говорить: встановила автономне опалення ще 13 років тому і сплачувала лише за спожите тепло у власній квартирі. Проте два місяці тому отримала рахунок на 322 гривні від теплопостачальної компанії АТ «Теплоцентраль». У Теплоцентралі, зазначає жінка, повідомили про те, що це рахунок за тепло в місцях загального користування.

Суспільне Дніпро Рахунок за опалення

Валерія не хоче платити за тепло, яке вона не отримувала, тому зареєструвала петицію з проханням позбавити цього рахунку людей з автономним опаленням.

«Навіщо я буду платити за опалення, яким не користуюсь? Перший місяць 322 гривні, потім 430 гривень і з кожним місяцем буде більше», - скаржиться жінка.

Що кажуть фахівці

Заступниця голови правління АТ «Теплоцентраль» Надія Власенко зазначає: рахунки за тепло розраховуються за новою методикою і вплинути на зменшення тарифів компанія не може. Ці питання врегульовані пластом законодавчих документів та законом України про теплопостачання і вирішити їх можливо лише на законодавчому рівні.

На думку юриста громадської організації «Правовий вектор» Олексія Пилипенка, методика 315 хоч і покликана встановити справедливість розподілу витрат за спожите тепло, проте є чимало питань щодо правильності її застосування.

«Можемо віднайти юридично рішення цього питання, але воно залишиться відкритим. Тут треба за допомогою органів місцевого самоврядування, якимось чином, зупинити його дію. Треба розробити якусь методику, за допомогою якої ми прийдемо до того, що власники автономного опалення сплачуватимуть лише 7 гривень 86 копійок, а не 300-400 гривень і більше», - коментує правозахисник.

Як розглянули петиції

Депутати у сесійній залі підтримали петиції та вирішили звернутися до вищих органів влади з пропозицією переглянути застосування нової методики розрахунків.

Міська влада повідомила – місцеві депутати не зможуть вирішити це питання.

«Депутати не змогли б вирішити ці питання, які зараз постають у зв’язку із законами та законними актами прийнятими центральними органами влади і мають іншу юридичну силу, ніж будь які інші рішення, які приймуть органи місцевого самоврядування», - каже директор департаменту розвитку інфраструктури Кривого Рогу Іван Карий.

Надалі депутати планують створити комісії та напрацювати юридичні шляхи вирішення питань, які порушувались авторами петицій.

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