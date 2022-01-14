Де у Запоріжжі працюють пункти обігріву та які там умови

З початком морозів у Запоріжжі запрацювали пункти обігріву, де люди можуть поїсти та залишитися на ніч. Пункти діють у чотирьох лікарнях. У місті також працює відділення нічного перебування Центру реінтеграції бездомних осіб.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дар'я Пасічник, яка побувала у зазначених закладах та поспілкувалися з їхніми відвідувачами.

Фото: Суспільне Запоріжжя Запорізька міська лікарня №4

У лікарні № 4, що у Заводському районі Запоріжжя, пункт обігріву розташований на першому поверсі. Він працює з листопада 2021 року. За словами завідувачки приймального відділення Наталії Білецької, пункт розрахований на трьох осіб. Зазвичай його відвідують люди без певного місця проживання. Вони цілодобово можуть отримати допомогу та заночувати на лаві.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Білецька

"Якщо людина потребує, ми можемо харчування зробити, чай. Дати їжу, одяг, навіть, і лікувальну допомогу. Нам допомагають волонтери, також медичні працівники. Всі, хто може принести речі – залишають", — розповіла Наталія Білецька.

Фото: Суспільне Запоріжжя Умивальник у пункті обігріву

Бездомний Олег розповідає, що уже вісім років не має власної оселі та ночує у під'їздах. Взимку приходить до пункту обігріву чи не щодня.

Фото: Суспільне Запоріжжя Відвідувач пункту обігріву Олег

"Тут добре, тепло, нагодують, напоять чаєм. Дають суп, хліб, печиво. Дуже добре", — зазначає чоловік.

Фото: Суспільне Запоріжжя Центр реінтеграції бездомних осіб

Переночувати, помитися та поїсти люди без певного місця проживання можуть за адресою вулиця Радіаторна, 40, що у Заводському районі. Тут, на першому поверсі, розташоване відділення нічного перебування Центру реінтеграції бездомних осіб. У ньому 5 житлових приміщень із ліжками, кімната для харчування та душ.

Фото: Суспільне Запоріжжя Душ у центрі реінтеграції бездомних

Завідувач центру реінтеграції бездомних Олександр Ковальов розповів, що впускати на ночівлю людей починають із 18:00 до 20:00. О 7:50 наступного дня вони залишають відділення. Якщо людина прийшла вперше, черговий заповнює для неї анкету "Первинне оцінювання", куди записує дані зі слів прибулого. Далі його направляють на флюорографію. А після підписують договір, за яким щодня можна відвідувати центр.

Фото: Суспільне Запоріжжя Столова в центрі реінтеграції бездомних

Григорій Стріжак із села Люцерна Вільнянського району каже, що уже протягом п'яти років живе на вулиці, хоче відновити паспорт та знайти роботу: "Розлучився з дружиною, почав пити. Потім діти сказали, що "Тато, давай чи зав’язуй, чи йди". На вулиці спав. Паспорт вкрали".

Фото: Суспільне Запоріжжя Григорій Стріжак

Перший заступник начальника Управління соціального захисту населення Запорізької міськради Юрій Швець розповідає, що у цьому нічному притулку можуть перебувати до 25 осіб.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юрій Швець

"Однак, на сьогодні, в нас було там 16 осіб. Саме, якщо взяти з початку цього року, то, мінімально, це було 10 осіб, а максимально 16. Наразі, більш як 20 не буває".

Юрій Швець каже, що за Департаментом охорони здоров'я Запоріжжя на осінньо-зимовий період закріплені чотири пункти обігріву:

Міська лікарня № 3 (просп. Металургів, 9);

Міська лікарня № 4 (вул. Оптимістична, 1);

Міська лікарня № 8 (вул. Харчова, 2);

Міська лікарня № 10 (бул. Шевченка, 25).

За словами Юрія Швеця, всі вони працюватимуть до кінця зими.

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