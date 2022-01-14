Депутата Ізюмської міськради від ОПЗЖ підозрюють у побитті чиновника

Поліція висунула підозру депутату Ізюмської міської ради від "Опозиційної платформи — За життя" Денису Штейману, який восени 2021 року у мерському кабінеті вдарив заступника міського голови Михайла Іщука і вже був фігурантом кількох скандалів.

Про оголошення підозри депутату 13 січня повідомили у поліції Ізюма.

"Поліція Ізюмщини повідомила про підозру депутату Ізюмської міської ради [...] у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", — сказано у повідомленні.

Йдеться про конфлікт в Ізюмській міській раді, що стався у листопаді 2021 року, розповів Суспільному заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. У той момент віцемер був у кабінеті голови і каже, що бачив напад — Штейман вдарив Іщука головою.

"Цей конфлікт відбувся в кабінеті міського голови на тлі агресії, несприйняття з боку депутата. Він ударив заступника головою в обличчя", — сказав Мацокін.

Ізюмський міський голова Валерій Марченко на питання про причину конфлікту відповідає: "Неадекватна поведінка депутата".

За словами Мацокіна, Штейман не вперше скандалить у міськраді. Торік він побився з депутатом Анатолієм Жидковим і перешкоджав місцевій журналістці на сесії.

"Це вже друга підозра депутата. За першою підозрою (після конфлікту на сесії — ред.) справа перебуває у суді... На мою думку, виборці вже оцінюють. Він вважає себе опозиціонером, це абсолютно нормально, але ж опозиційна діяльність не включає в себе таку поведінку", — сказав Мацокін.

Після сутички на сесії депутати вирішили не давати слова Штейману пів року, але, за словами Мацокіна, депутат на це не зважав.

"Згідно з регламентом позбавили його права виступів на шість місяців, але він не виконував це рішення. Ми примусово вимикали мікрофони, а він у гучномовці кричав, приносив акустичні колонки", — згадує заступник міського голови.

Суспільному не вдалося зв'язатися з депутатом Штейманом і готове надати йому слово, якщо він зв'яжеться з редакцією. Коли обранець став підозрюваним у справі про перешкоджання журналістці, в обласній організації ОПЗЖ обіцяли обговорити поведінку колеги на засіданні політради.

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