У 28 навчальних закладах Запоріжжя встановлені індивідуальні теплові пункти

У рамках співпраці з енергосервісними компаніями, індивідуальні теплові пункти вже встановлено у 28 школах та садочках Запоріжжя.
Про це повідомили на сайті Запорізької міської ради.
Зокрема, енергозберігаючі технології запровадили у дошкільному закладі “Грайлик”, що у Шевченківському районі Запоріжжя. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка дитячого садка №217 "Грайлик" Лариса Яценко.
За її словами, капітальний ремонт у дитячому садочку "Грайлик" тривав із 2015 по 2019 роки. У цей час повністю змінили систему опалення та зробили термомодернізацію будівлі. А торік у серпні встановили індивідуальний тепловий пункт. Це дозволило зменшити споживання тепла на 54%.
"Повністю оновлено покрівлю закладу. Було зроблено утеплення цоколю, фасаду будівлі. Повністю замінено вікна на енергозберігаючі. І стабільно підтримується температура у приміщенні закладу 20-22°C", — зазначила Лариса Яценко.
Читайте також: У Запоріжжі працює програма з утеплення будинків. Як долучитися
Такі заходи дозволили знизити споживання теплової енергії на 43%.
Що відомо
- Запоріжжю виділили кошти від німецької Кредитної установи для відбудови — KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) для впровадження заходів з енергоефективності в садочках та школах. Кошти в рамках угоди передбачені для двох міст — Запоріжжя та Житомира. В рамках цього кредиту для Запоріжжя передбачено € 12,74 млн.
Читайте нас у Telegram
Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber