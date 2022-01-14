У 28 навчальних закладах Запоріжжя встановлені індивідуальні теплові пункти

У рамках співпраці з енергосервісними компаніями, індивідуальні теплові пункти вже встановлено у 28 школах та садочках Запоріжжя.

Про це повідомили на сайті Запорізької міської ради.

Зокрема, енергозберігаючі технології запровадили у дошкільному закладі “Грайлик”, що у Шевченківському районі Запоріжжя. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка дитячого садка №217 "Грайлик" Лариса Яценко.

За її словами, капітальний ремонт у дитячому садочку "Грайлик" тривав із 2015 по 2019 роки. У цей час повністю змінили систему опалення та зробили термомодернізацію будівлі. А торік у серпні встановили індивідуальний тепловий пункт. Це дозволило зменшити споживання тепла на 54%.

Фото: Запорізька міська рада Лариса Яценко

"Повністю оновлено покрівлю закладу. Було зроблено утеплення цоколю, фасаду будівлі. Повністю замінено вікна на енергозберігаючі. І стабільно підтримується температура у приміщенні закладу 20-22°C", — зазначила Лариса Яценко.

Фото: Запорізька міська рада Згідно нормативів у садку підтримується температура в середньому 20°C

Такі заходи дозволили знизити споживання теплової енергії на 43%.

Що відомо

Запоріжжю виділили кошти від німецької Кредитної установи для відбудови — KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) для впровадження заходів з енергоефективності в садочках та школах. Кошти в рамках угоди передбачені для двох міст — Запоріжжя та Житомира. В рамках цього кредиту для Запоріжжя передбачено € 12,74 млн.

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