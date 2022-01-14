Еталони часу, довжини та маси: як працює Харківський інститут метрології

До 10 тисяч сертифікатів на рік видає Національний науковий центр "Інститут Метрології" у Харкові. Сюди звертаються як державні, так і приватні підприємства за сертифікатами щодо калібрування приладів, відповідності їх технічним вимогам та інше.

За основу міри беруть еталони, говорить гендиректор Інституту Павло Неєжмаков. Серед них — еталон часу, довжини та маси.

"Наприклад, є такі компанії в Україні, які розробляють засоби вимірювання, ваги, як у русі, так і стаціонарні, великі, для зважування вантажівок. Також різні терези, які потрібні на ринку. І вони всі мають пройти необхідне оцінювання перед тим, як продаватися", — каже гендиректор.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Одна така послуга вартує від кількох до десятків тисяч гривень. Директор говорить, інститут обслуговує засоби вимірювання на всіх атомних електростанціях в Україні.

У інституту є понад пів сотні еталонів. Для вимірювання найточнішої довжини в Україні використовують розробку інституту, гелій-неоновий лазер. Він відтворює швидкість світла, так і визначає довжину. Будь-який прилад, металевий або ж дерев'яний, з часом змінює розміри. Точну ж довжину може дати тільки цей еталон, розповідає його зберігачка Ірина Задорожна. Говорить, за вимірюваннями до Інституту звертаються підприємства різних галузей.

Суспільне Харків

"Машинобудування, авіаційна й космічна техніка. Екологічний моніторинг і безпека. За допомогою цього можна вимірювати зсув земної кори. Геодезія, картографія, калібрування будь-якої віддалемірної апаратури", — говорить Задорожна.

Суспільне Харків

"Лазер працює, відбиває, і ми бачимо промінь, який проходить неповторно саме для нашого вимірювання. Проходить далі, відбивається, і ми бачимо з вами інтерференційні смуги", — розповідає про принцип роботи лазера Ірина.

Тут для всієї України визначають й точний час. Для чого потрібен його єдиний облік, розповідає зберігач еталона Володимир Солдатов.

Суспільне Харків

"Щоб коректно працювала залізниця, авіація, коректно працював зв'язок, банківський сектор. Усі вузли передачі інформації в інтернеті потрібно синхронізувати. Якщо відбувається розсинхронізування, вони починають некоректно приймати інформацію. Якщо не буде точного часу, держава у смартфоні не відбудеться, тому що неможливо буде ані відправити якісь данні, ані підписати", — говорить Солдатов.

Ще один з еталонів — еталон маси. Зберігачка еталона Ірина Колозінська каже, серед замовників — лабораторії та фармацевтичні підприємства. Зокрема, точність до кожного граму потрібна для виготовлення ліків.

Суспільне Харків

Минулої осені інституту метрології виповнилося 120 років.

Що відомо