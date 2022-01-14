Вихідними у Полтаві буде мороз і сонячна погода

15-16 січня у Полтаві та області синоптики прогнозують морозну погоду. 15 січня можливий сніг. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
У суботу, 15 січня, денна температура на Полтавщині коливатиметься від -1 до +1 градусів тепла. Уночі така ж температура. Також цього дня синоптики прогнозують мкорий сніг.
Укргідрометцентр
У неділю, 16 січня, вдень очікується від -1 до + 1 градусів. Уночі – від -2 до -4 градусів морозу. Цього дня очікується сонячна погода без опадів.
Укргідрометцентр
У інших областях України 15-16 січня денна температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів.