Вихідними у Полтаві буде мороз і сонячна погода

15-16 січня у Полтаві та області синоптики прогнозують морозну погоду. 15 січня можливий сніг. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 15 січня, денна температура на Полтавщині коливатиметься від -1 до +1 градусів тепла. Уночі така ж температура. Також цього дня синоптики прогнозують мкорий сніг.

Укргідрометцентр Поргноз погоди 15 січня в Україні

У неділю, 16 січня, вдень очікується від -1 до + 1 градусів. Уночі – від -2 до -4 градусів морозу. Цього дня очікується сонячна погода без опадів.

Укргідрометцентр Прогноз погоди на 16 січня в Україні

У інших областях України 15-16 січня денна температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів.