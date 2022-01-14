В обласній станції переливання крові у період новорічно-різдвяних свят кількість донорів зменшилась приблизно на 30%. Про це Суспільному розповіла заступниця керівника закладу Ангеліна Любарська. За її словами, нині найбільш затребувана перша група крові із позитивним резус-фактором та друга – із негативним.

53-річний полтавець Валерій Бурлаєнко зранку в обласній станції переливання крові проходить обстеження.

Фото: Суспільне Полтава Валерій Бурлаєнко проходить обстеження

"У вас гемоглобін – 158, гематокрит – 46. Аналізи у вас нормальні. Так що зараз ідете в буфет на чай із печивом, обов’язково, і далі на кровоздачу", – каже терапевтка обласної станції переливання крові Руслана Квачевська.

Валерій Бурлаєнко кров здає останні 28 років.

"Раніше у середньому раз на пів року, а зараз – рідше. За останні чотири роки чотири рази здавав. Інколи я люблю здавати кров, можливо, вона буде комусь у нагоді у слушний час, у критичний, терміновий", – говорить донор Валерій Бурлаєнко.

Фото: Суспільне Полтава Матеріали донорської крові у Полтавській обласній станції

У період новорічно-різдвяних свят на обласній станції переливання крові кількість донорів зменшилась приблизно на 30%, каже Ангеліна Любарська.

"Донори менше йдуть перший тиждень. Це завжди так, кожен рік, перший тиждень. Далі ми вже із другого тижня, третього тижня ми вже входимо у той ритм, у якому завжди працюємо. У період свят, коли відбувався дещо спад по донорству, то до нас звертались на станцію переливання десь біля десяти, 15-20 людей. Це максимально. А в звичайні дні біля 50 донорів у день. Два дні поспіль у нас до 50 донорів у день є", – каже заступниця керівника обласної станції переливання крові Ангеліна Любарська.

Донором крові може стати повнолітня людина, вага якої понад 50 кілограмів.

За словами заступниці керівника обласної станції переливання крові Ангеліни Любарської, перед здачею крові не можна вживати алкоголь та жирну їжу. Крім того, робити цього не рекомендують, якщо людина втомлена. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Фото: Суспільне Полтава Валерій Бурлаєнко здає кров у Полтавській обласній станції

"Щоб не мали хронічних тяжких захворювань, проблем із серцем, серцево-судинних захворювань. Туберкульозом, хворобою Боткіна, цукровим діабетом щоб також вони не хворіли. За останні пів року щоб не було травм, операцій і татуювань щоб зроблено не було за пів року. Також, щоб ліки не приймали від тиску і серцеві препарати", – каже терапевтка обласної станції переливання крові Руслана Квачевська.

"Вимог від закладів охорони здоров’я міста та області до нас приходить із запитом на першу (групу крові – ред.) плюс. Також у нас достатньо пацієнтів із другою (групою крові – ред.) мінус по лікувальних закладах. Тому це зараз найбільш затребувані групи крові. Але, в принципі, у нас запаси постійно поповнюються", – говорить заступниця керівника обласної станції переливання крові Ангеліна Любарська.

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