14 січня близько 15:00 на адресу одного з відділів поліції регіону надійшло електронне повідомлення про замінування двох торговельних центрів у Житомирі. Нині у місцях розташування закладів по вулиці Київській та на Житньому ринку працюють підрозділи поліції та інші екстрені служби. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, правоохоронці проводять евакуацію працівників і відвідувачів торговельних центрів міста та обмежили доступ до потенційно небезпечної території.

"Фахівці вибухотехнічної служби почали обстеження території торговельних центрів, – каже Алла Ващенко. – Поліцейські слідчо-оперативної групи працюють та фіксують всі обставини".

Що відомо

У Житомирі знову евакуюють людей з торговельних центрів через нове повідомлення про замінування.

У Житомирі поліція перевіряла чергове повідомлення про замінування двох торговельних центрів.

Зранку 14 грудня на електронну пошту закладу, розміщеного у торговельному центрі Житомира, надійшло повідомлення про замінування.

9 грудня у Житомирі знову перевіряли інформацію про замінування одного з магазинів у торговельному центрі.

3 грудня у Житомирі перевіряли інформацію про замінування двох торговельних центрів.

25 листопада у Житомирі знову перевіряли два торговельних центри через повідомлення про замінування.

У Житомирі тричі за сім днів повідомляли про замінування торгового центру.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber