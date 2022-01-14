Міжнародна група вчених відкопала в Ефіопії рештки сучасної людини Homo sapiens — вони старші на 30 тисяч років, ніж попередні знахідки нашого виду. Це дає змогу припустити, що сучасна людина виникла щонайменше 230 тисяч років тому, пише Science alert.

"Скам'янілості були виявлені під товстим шаром вулканічного попелу, який нікому не вдалося датувати за допомогою радіовуглецевих методів, бо попіл занадто дрібнозернистий. Зрештою, коли я отримала результати та дізналася, що найстаріший Homo sapiens з цього регіону старший, ніж ми знали раніше — я дуже розхвилювалася", — розповіла вулканолог Селін Відаль з Кембриджського університету.

Повторний геохімічний аналіз археологічних розкопок показав, що Омо І був роздавлений між двома шарами вулканічного попелу, верхній з яких утворився 230 тисяч років тому. Це означає, що давня людина має бути старшою за цей вік.

Тобто нове датування підтверджує, що Омо І є найдавнішим представником виду Homo sapiens, знайденим на території Африки. Це свідчить про те, що Ефіопія була колискою нашого виду. Водночас інші види стародавніх людей вже активно поширилися Африкою на той час.

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