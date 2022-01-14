У Львові правоохоронці викрили діяльність наркопритону, який організували у квартирі. Власника квартири затримали. Його підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

13 січня під час санкціонованого обшуку у квартирі 49-річного львів'янина правоохоронці знайшли та вилучили: нарковмісні таблетки, зокрема, медичний метадон, згортки з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану. Також — пристрої для вживання наркотичних та психотропних засобів, гроші, отримані від незаконної діяльності, а також інші речові докази.

ГУ Нацполіції у Львівській області У квартирі львів'янина правоохоронці викрили наркопритон

Окрім того, у квартирі поліцейські побачили чоловіка, який перебував у розшуку за скоєння крадіжки на території Одеської області. Найближчим часом правоохоронці Львівщини передадуть його одеським колегам.

ГУ Нацполіції у Львівській області У квартирі львів'янина правоохоронці викрили наркопритон

Власника квартири затримали за підозрою у розповсюдженні наркотиків. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Зокрема, ч.1, та ч.2 ст.307 — незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів, ч.1 ст.317 — організація або утримання місць для незаконного вживання психотропних речовин або їх аналогів та ч.1 ст.321 — незаконне виробництво, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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