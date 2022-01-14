У громаді на Харківщині з'явиться шкільний вихователь безпеки за проєктом МВС

У Донецькій громаді з'явиться посада працівника школи за проєктом "Вихователь безпеки". Громада пройшла відбір до пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ і стала однією з 15 громад в країні, хто його реалізовуватиме.

Спеціаліст буде закріплений за трьома ліцеями, розповіла в ефірі "Сьогодні.Головне" начальниця відділу освіти Донецької селищної громади Тетяна Шелест.

"До його обов’язків входять: протидія булінгу в школах, виявлення та припинення правопорушень в закладах освіти, індивідуальна профілактична робота з учнями, інтерактивні заняття з учнями, протидія тютюнопалінню, вживанню алкоголю, наркотиків та створення безпечної інфраструктури", — розповіла Шелест.

Вихователь безпеки стане комунікатором між органами місцевого самоврядування, національною поліцією, державної служби з надзвичайних ситуацій, органами батьківського самоврядування, громадськими організаціями та колективами закладів освіти.

Шелест розповіла, що зарплату вихователю видаватиме громада. Вона має забезпечити суму у розмірі від 10 до 13 тисяч гривень. Ці кошти, за словами начальниці відділу освіти громади, планують закласти у видатки бюджету на найближчій сесії. Вихователя закріплять на робочому місці у Донецькому ліцеї №1, але він працюватиме одночасно з трьома ліцеями.

Кандидат на посаду "Вихователя безпеки" має бути старшим за 21 рік, мати повну загальну середню освіту, може бути педагогом, практичним психологом чи посадовцем, а після відбору повинен пройти спеціальне навчання в одному з поліцейських вишів.

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