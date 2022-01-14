Везли пацієнта на санчатах: бригада швидкої у Харкові кілометр тягнула хворого

Через складні погодні умови і непроїзний шлях бригаді швидкої у Харкові довелося кілометр везти пацієнта із травмою ноги до реанімобіля на санчатах.

Медиків викликали на вулицю Довженка у Харкові ввечері 13 січня, розповів Суспільному директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. За його словами, у бригади виникли додаткові труднощі — пацієнта не одразу знайшли.

"Приїхали за адресою, а хворий був не там, сказали, треба йти кудись далі. Він був осторонь житлових будинків. Поки пішли далі подивитися, виявилось, що загалом більше кілометра пройшли. Коли знайшли травмованого, викликати рятувальників сенсу вже не було, вирішили впоратися своїми силами", — розказує Забашта.

Чоловіка з попереднім діагнозом "закритий перелом гомілкостопного суглобу та розтягнення зв'язок" везли до швидкої "на санчатах, знайдених у сусідів".

Директор Центру екстреної допомоги говорить, що складні ситуації виникають і влітку, і взимку: "Тому ми і кажемо, що в екстреній службі мають бути люди добре розвинуті фізично, які можуть надати допомогу".

Забашта запевняє, що в умовах погіршення погоди бригадам вдається дістатися до пацієнтів вчасно, оскільки система екстреної допомоги розгалужена. Він також додав, що медиків преміюють. "Це просто наші робочі будні. Дійсно, мої фахівці вони варті того, щоб їх весь час згадувати добрим словом", — вважає Забашта.

Читайте також

На Харківщині прогнозують пориви вітру до 27 м/с