Іванофранківка Уляна Павлик упродовж двох місяців не може щепитися проти COVID-19, оскільки в електронній системі охорони здоров’я є інформація, що вона вже отримала першу дозу вакцини, розповіла жінка кореспондентці Суспільного.

Уляна Павлик зверталася до представників міської та обласної влади, а також на "гарячі лінії" МОЗу, проте питання досі не вирішили.

"Ви вже вакцинувалися"

Вакцинуватися проти COVID-19 Уляна Павлик вирішила в листопаді. Коли прийшла в пункт щеплення, жінці відмовили. З її слів, черговий лікар сказав, що вона вже отримала перше щеплення, тому наразі не зможе зробити ще одне.

"Я здивувалася, бо ніякої згоди на вакцинацію не давала. Я вийшла, була в шоці. Зателефонувала до свого сімейного лікаря, і він сказав: "Справді, ви вакцинувалися 12 листопада", – розповідає Уляна Павлик.

Сімейний лікар порадив жінці знайти медика, який вносив інформацію про вакцинацію в базу, адже тільки він міг видалити дані. Уляна Павлик не змогла сконтактуватися цим лікарем, бо він працює у Львові.

Після цього жінка вирішила звернутися в департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, проте там її сказали, що не вирішують таких питань, розповідає Уляна Павлик.

Жінка телефонувала на урядову "гарячу лінію" та на "гарячу лінію" МОЗу з питань вакцинації. Окрім того, писала звернення в департамент охорони здоров’я ОДА, управління охорони здоров’я міськради та до голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінка. Говорила з відповідальним за вакцинацію в області Миколою Стовбаном, який пообіцяв розглянути її питання. Та досі, каже Уляна Павлик, конкретної відповіді так і не отримала.

"Куди звертатися, я не знаю. Представники міської та обласної влади взагалі ігнорують. Я, чесно кажучи, дуже сильно засмучена, бо напередодні взяла відпустку, все розпланувала, домовилася з керівництвом компанії, в якій працюю. Зараз я нікуди не можу поїхати, всюди хочуть сертифікат", – розповідає Уляна Павлик.

Неправильно введені дані

В "Дії" згенерувати сертифікат Уляна Павлик не може і вакцинуватися наразі не може теж. У коментарі Суспільному жінка розповіла одну з версій, як її дані з'явилися в системі охорони здоров’я.

"Кажуть, що є ще одна Уляна Павлик у Львові, мені сказав Микола Стовбан (відповідальний за вакцинацію на Франківщині – ред.), і помилково внесли мої дані. Я не знаю, чи це правда", – каже Уляна Павлик.

Про те, що дані іншої людини могли внести в медкартку Уляни, каже і правозахисник Сергій Томин.

"Можлива ситуація, коли в пункті вакцинації дані внесли не до тієї медичної картки. Я підозрюю, що в цій ситуації могла статися така помилка", – розповідає Сергій Томин.

Проблему внесення змін в електронні картки пацієнта представники департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації обговорювали на державному рівні. Про це у коментарі Суспільному розповів заступник директора цього департаменту Володимир Дзьомбак. З його слів, питання щодо вакцинації Уляни Павлик майже вирішили.

"На даний час ми працюємо, десь підходить питання до кінцевого вирішення. І наступного тижня, я думаю, це все буде виправлене", – каже Володимир Дзьомбак.

Як діяти в таких ситуаціях

Якщо в центрі вакцинації медики відмовляють людині в щепленні через те, що її дані вже є в системі охорони здоров’я, найперше – потрібно звернутися до сімейного лікаря, каже правозахисник Сергій Томин. Саме лікар може побачити всі дані свого пацієнта.

З його слів, якщо лікар підтвердить те, що в електронній медичній карті неправдива інформація щодо вакцинації, то людина повинна звертатися на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров’я чи в Національну службу здоров’я України.

При цьому, говорить правозахисник, чіткої форми звернення немає, головне – потрібно вимагати змінити неправдиві дані про щеплення, які внесені в медичну картку.

"Я не думаю, що вони проігнорують це звернення. Мені невідомі такі факти, коли звернення людей на офіційну адресу, яка вказана на офіційному сайті МОЗу і НСЗУ, залишають без відповіді. Відповідно, за результатами такого спілкування ситуація або вирішується, або ні. Якщо ситуація не вирішується, людина має підтвердження того, що таке спілкування було. І тоді вже можна звертатися до суду", – розповів Сергій Томин.

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