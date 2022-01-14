Міністерство молоді та спорту України визначило попередній склад спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх 2024, від Дніпропетровщини обрали 30 представників. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

У списку від Дніпропетровщини – представники 10 видів спорту: боксу, вільної та греко-римської боротьби, академічного веслування, веслування на байдарках і каное, дзюдо, легкої атлетики, плавання, тенісу, спортивної гімнастики.

«Спортсмени регіону активно готуються до наступної літньої олімпіади. І, впевнений, докладуть надзусиль, аби отримати ліцензію та достойно виступити. Серед затверджених кандидатів – кращі. Рекордсмени та чемпіони», – зазначив директор департаменту молоді і спорту облдержадміністрації Олександр Пшеничников.

Нині завдання атлетів – здобути ліцензію на головні змагання чотириріччя.

Що відомо

XXXIII Олімпіада пройде у Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Програма охопить 306 змагань з 32 видів спорту.

Париж стане другим після Лондона містом, яке тричі приймало літні Олімпійські ігри. Вперше у 1900 році, потім – у 1924-му. Втретє – через століття, у 2024-му. Крім цього місто вогнів тричі приймало зимові олімпіади.

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