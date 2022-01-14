Простір тиші та здоров'я в сумській обласній бібліотеці: як зареєструватися

У Сумській обласній науковій бібліотеці розпочинається проєкт "Резиденція тиші". Це простір для фізичних занять та лекцій. На відкриття, яке заплановане на 15 січня, вже відрита реєстрація. Про це організатори повідомили на сторінці у Facebook.

У перший день роботи простору заплановані три паралельні сесії: заняття з фітболами, вступ до йоги та бесіда про ековідповідальність. Зареєструватися можна за посиланням.

Заняття з фітболами проведе кандидатка наук з фізичного виховання та спорту, викладачка кафедри фізіології і патофізіології СумДУ Анастасія Старченко.

Про хатха-йогу розповідатимуть Андрій Сахно та Катерина Шальнова - засновники йога-студії "Симетрія" в Сумах.

У сесії "Моя ековідповідальність" візьмуть участь учні Сумської гімназії №1 та керівники відділу "Бібліотека і культура" Гете Інституту в Україні.

Проєкт "Резиденція тиші" реалізується у сумській бібліотеці в рамках проєкту "Мова. Культура. Німеччина" Гете Інституту в Україні. На реалізацію проєкту бібліотека отримала 1 000 євро.

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