У мерії Харкова розказали про стан дітей, які травмувалися в ДТП на окружній

Стан трирічних дітей, які травмувалися в ДТП на окружній дорозі Харкова 12 січня, покращується.
Про це 14 січня інформує пресслужба міської ради Харкова з посиланням на заступницю мера Світлану Горбунову-Рубан. За її словами, стан дівчинки задовільний, її планують перевести до дитячого травматологічного відділення лікарні №17.
"Хлопчику теж трохи краще, але поки його стан такий же стабільно тяжкий, і він перебуває на апараті штучної вентиляції легень", — йдеться у повідомленні.
В аварії на окружній загинули батьки двох дітей.
Що відомо
- Внаслідок лобового зіткнення Kia та таксі Toyota служби "30-40" на окружній дорозі загинули 34-річний водій Kia та подружжя з таксі — 31-річний водій з 29-річною дружиною. Таксист перевозив свою родину. Двоє дітей водія таксі та його дружини перебувають у тяжкому стані в лікарні. За попередніми даними, Kia виїхав на зустрічну смугу.
- За даними прокуратури, водія Kia тричі зупиняли п'яним за кермом. Також його притягали до адмінвідповідальності за скоєння ДТП, їзду без документів, порушення швидкісного режиму, виїзд на зустрічну смугу, невиконання вимог знаків, відсутність страхування.
- На підтримку потерпілої родини оголосили збір коштів.
- Опікунство над дітьми планує оформити бабуся. Служба у справах дітей почала оформлювати статус дітей-сиріт.