У мерії Харкова розказали про стан дітей, які травмувалися в ДТП на окружній

Стан трирічних дітей, які травмувалися в ДТП на окружній дорозі Харкова 12 січня, покращується.

Про це 14 січня інформує пресслужба міської ради Харкова з посиланням на заступницю мера Світлану Горбунову-Рубан. За її словами, стан дівчинки задовільний, її планують перевести до дитячого травматологічного відділення лікарні №17.

"Хлопчику теж трохи краще, але поки його стан такий же стабільно тяжкий, і він перебуває на апараті штучної вентиляції легень", — йдеться у повідомленні.

В аварії на окружній загинули батьки двох дітей.

Що відомо