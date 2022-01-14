Четверта хвиля COVID-19: лікарі Херсонщини щеплюються бустерною дозою вакцини

Вакцинація від коронавірусу - запорука зниження смертельної статистки, розказала Суспільному лікарка - інфекціоністка Тетяна Осипенко, яка отримала 14 січня бустерну дозу. Як медики Херсонщини готуються до четвертої хвилі COVID-19 - у п'ятому матеріалі марафону Суспільного.

Тетяна Осипенко - лікарка приймального відділення. Більшість із тих, хто поступає до лікарні, не вакциновані, розказує жінка.

"Зараз у нас інший штам коронавірусу. Це – "Дельта" вірус і "Омікрон". Тому третій раз потрібно вакцинуватися, щоб не захворіти. Зараз вакцинуються лікарі, тобто ті, хто на першій лінії боротьби з коронавірусом. Це - перша хвиля. Далі будуть інші. Вакцинуватися необхідно всім", - каже лікарка-інфекціоністка.

Медсестра - анестезистка Дар’я вакцинувалася втретє. Говорить, реанімаційне відділення - яскравий приклад того, чому необхідно щеплюватись від коронавірусу.

"Скажу, що за цю останню хвилю у нас було двоє хворих, які вакцинувалися. Але вони перенесли у більш-менш легкій формі. А всі інші, хто не вакцинований, дуже в тяжкій формі переносили. Дуже багато летальних випадків було. Кожну зміну буває 1-2, а було таке, що за кілька годин – 4 людини", - говорить медсестра-анестезистка.

Фото: Оксана Хлєбус/Суспільне.Херсон

14 січня третю дозу вакцини від COVID-19 отримали більш ніж половина працівників обласної інфекційної лікарні, розказала її директорка Олена Тимошенко.

"На цей час у нас бустерну дозу отримують тільки працівники інфекційної лікарні. Це - 96 людей. Вони отримують третю бустерну дозу. Бригада виїзна приїжджає до нас із лікарні Тропіних. А інші лікарні будуть вакцинуватися у себе", - каже директорка обласної інфекційної лікарні.

Зараз тут на лікуванні 79 пацієнтів, хворих на коронавірус. Дев’ятеро з них - у реанімації, четверо підключені до апаратів штучної вентиляції легень, розказала Олена Тимошенко. Усі, хто потрапив до реанімації, щеплення від коронавірусу не робили.

Що відомо:

Бустерну дозу в Україні вводять людям від 60 років, медичним працівникам та співробітникам будинків інтернатного типу. Після її введення можна буде отримати новий сертифікат, який діятиме 270 діб.

Читайте також:

Четверта хвиля COVID-19: що обрати – третю дозу чи бустер, і скільки жителів Херсонщини щепились

Четверта хвиля COVID-19: чи готові лікарні Херсонщини до збільшення кількості пацієнтів

Четверта хвиля COVID-19: лікарні Херсонщини отримали кисневі концентратори

Лікарні Херсонщини отримали три нові апарати штучної вентиляції легень

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber