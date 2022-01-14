Одеський морський порт продав чотири судна за 5,2 млн грн

Одеський морський торговельний порт на аукціоні продав два нафтоналивних судна та два буксири. Фірма-переможець заплатила за них 5 200 000 грн. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Prozorro Продажі.

На аукціон виставили нафтоналивне судно "Бункеровщик-8", нафтоналивне судно "Рабочий", буксир "Створ", буксир "Пеленг" разом з приписаним до них обладнанням.

prozorro.sale Нафтоналивне судно "Бункеровщик-8"

prozorro.sale Буксир "Пеленг"

prozorro.sale Буксир "Створ"

prozorro.sale Нафтоналивне судно "Рабочий"

У торгах брали участь 2 компанії. Спочатку судна оцінили у 2 755 115.47 грн без ПДВ. За результатами, аукціон виграло ТОВ "Укрремконтейнерсервіс".

Що відомо

Нафтоналивне судно "Бункеровщик-8" було збудоване у 1979 році у Болгарії. Довжина: 56,70 м. Ширина: 10,50 м. Висота борту: 5,50 м. Осадка: 4,50 м. Востаннє судно оглядали 09.09.2014 року. У відстої "Бункеровщик-8" перебуває з 26.12.2017 року.

Нафтоналивне судно "Рабочий" 1973 року побудови. Його змайстрували у Болгарії. Довжина: 56,70 м. Ширина: 10,50 м. Висота борту: 5,50 м. Осадка: 4,50 м. Востаннє технічний огляд проходило 22.09.2015 року. У відстої з 10.10.2013.

Буксир "Створ" випустили у 1972 році в СРСР. Довжина: 13,30 м. Ширина: 3,96 м. Висота борту: 2,00 м. Осадка: 1,78 м. Востаннє оглядали судно 02.08.2012 року. Його не використовують з 14.02.2014 року.

Буксир "Пеленг" сконструювали у 1976 році у СРСР. Довжина: 13,30 м. Ширина: 3,96 м. Висота борту: 2,00 м. Осадка: 1,78 м. Дата останнього класифікаційного огляду судна: 31.05.2011. "Пеленг" знаходиться у відстої з 01.02.2014.

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