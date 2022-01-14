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Одеський морський порт продав чотири судна за 5,2 млн грн
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Одеський морський порт продав чотири судна за 5,2 млн грн

Ксенія Процепова
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Одеський морський порт продав чотири судна за 5,2 млн грн prozorro.sale

Одеський морський торговельний порт на аукціоні продав два нафтоналивних судна та два буксири. Фірма-переможець заплатила за них 5 200 000 грн. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Prozorro Продажі.

На аукціон виставили нафтоналивне судно "Бункеровщик-8", нафтоналивне судно "Рабочий", буксир "Створ", буксир "Пеленг" разом з приписаним до них обладнанням.

Одеський морський порт продав чотири судна за 5,2 млн грнprozorro.sale

Нафтоналивне судно "Бункеровщик-8"

Одеський морський порт продав чотири судна за 5,2 млн грнprozorro.sale

Буксир "Пеленг"

Одеський морський порт продав чотири судна за 5,2 млн грнprozorro.sale

Буксир "Створ"

Одеський морський порт продав чотири судна за 5,2 млн грнprozorro.sale

Нафтоналивне судно "Рабочий"

У торгах брали участь 2 компанії. Спочатку судна оцінили у 2 755 115.47 грн без ПДВ. За результатами, аукціон виграло ТОВ "Укрремконтейнерсервіс".

Що відомо

  • Нафтоналивне судно "Бункеровщик-8" було збудоване у 1979 році у Болгарії. Довжина: 56,70 м. Ширина: 10,50 м. Висота борту: 5,50 м. Осадка: 4,50 м. Востаннє судно оглядали 09.09.2014 року. У відстої "Бункеровщик-8" перебуває з 26.12.2017 року.
  • Нафтоналивне судно "Рабочий" 1973 року побудови. Його змайстрували у Болгарії. Довжина: 56,70 м. Ширина: 10,50 м. Висота борту: 5,50 м. Осадка: 4,50 м. Востаннє технічний огляд проходило 22.09.2015 року. У відстої з 10.10.2013.
  • Буксир "Створ" випустили у 1972 році в СРСР. Довжина: 13,30 м. Ширина: 3,96 м. Висота борту: 2,00 м. Осадка: 1,78 м. Востаннє оглядали судно 02.08.2012 року. Його не використовують з 14.02.2014 року.
  • Буксир "Пеленг" сконструювали у 1976 році у СРСР. Довжина: 13,30 м. Ширина: 3,96 м. Висота борту: 2,00 м. Осадка: 1,78 м. Дата останнього класифікаційного огляду судна: 31.05.2011. "Пеленг" знаходиться у відстої з 01.02.2014.

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