Минулого, 2021 року в Запорізькій області, що входить до п’ятірки техногенно-навантажених регіонів України, освоїли 106,4 млн грн екологічного фонду (94% від всієї передбаченої суми).

Про це 14 січня повідомили у Департаменті культури та інформаційної політики Запорізької обласної ради.

Так, у 2021 р. на природоохоронні заходи витратили 112,9 млн грн з екологічного фонду Запорізької області. З цієї суми 104,8 млн грн становили заплановані надходження, а 8,1 млн грн залишилися із невикористаних попереднього, 2020 року.

У 2021 році планували провести 45 екологічних заходів, із них втілили наступні:

розробили план для області щодо управління відходами до 2030 року;

запровадили автоматизовану геоінформаційну систему природного середовища області;

природного середовища області; створили проєкти, щоб встановити межі територій природно-заповідного фонду місцевого значення.

Фото: Запорізька обласна рада Скільки екологічних проектів в області за останні сім років заплановано та реалізовано

Цього року в екологічний фонд заклали 104,4 млн грн. Їх планують витратити на 50 проєктів, основні з яких:

реконструкції каналізаційних колекторів у Запоріжжі та області;

раціональне поводження з побутовими відходами (придбання комунальної техніки, облаштування майданчиків та придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів та ін.);

озеленення населених пунктів області та міста, зокрема, парку "Дубовий Гай".

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