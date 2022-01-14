Минулого, 2021 року в Запорізькій області, що входить до п’ятірки техногенно-навантажених регіонів України, освоїли 106,4 млн грн екологічного фонду (94% від всієї передбаченої суми).
Про це 14 січня повідомили у Департаменті культури та інформаційної політики Запорізької обласної ради.
Так, у 2021 р. на природоохоронні заходи витратили 112,9 млн грн з екологічного фонду Запорізької області. З цієї суми 104,8 млн грн становили заплановані надходження, а 8,1 млн грн залишилися із невикористаних попереднього, 2020 року.
У 2021 році планували провести 45 екологічних заходів, із них втілили наступні:
- розробили план для області щодо управління відходами до 2030 року;
- запровадили автоматизовану геоінформаційну системуГоінформаційна система — комп'ютерна система, що поєднує модельне зображення територій та інформацію табличного типу (статистичні дані, списки і т.д.) природного середовища області;
- створили проєкти, щоб встановити межі територій природно-заповідного фонду місцевого значення.
Цього року в екологічний фонд заклали 104,4 млн грн. Їх планують витратити на 50 проєктів, основні з яких:
- реконструкції каналізаційних колекторів у Запоріжжі та області;
- раціональне поводження з побутовими відходами (придбання комунальної техніки, облаштування майданчиків та придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів та ін.);
- озеленення населених пунктів області та міста, зокрема, парку "Дубовий Гай".
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