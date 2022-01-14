У Херсоні водолази рятувальної служби обстежували водойми. Вони робили це у місцях, визначених для купання на Водохреще.

Херсонські водолази обстежують дно на пляжі у Гідропарку. Це – одне з трьох визначених місць для масового купання на Водохреще, каже начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Федоришин.

"Обстежили Гідропарк, Набережну проспекту Ушакова і Набережну парку Слави. Всі ці місця будуть обстежені водолазами на наявність сторонніх предметів. А на Водохреще будуть чергувати рятувальники на всіх цих місцях", - каже начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям.

Обстеження та очищення дна акваторії Дніпра у місцях, визначених для занурення, проводять щороку напередодні святкування, розказує начальник водолазно-рятувального відділення Владислав Білоножко.

"Проводиться це для того, щоб люди безпечно могли зайти у воду, пірнути і вийти з води, не поранитися і не завдати шкоди своєму здоров’ю. Найчастіше підіймаємо бите скло, каміння, якісь дерев’яні дошки тощо", - каже Білоножко.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Під водою водолази можуть перебувати до 1,5 години, каже начальник водолазно-рятувального відділення. Коли занурюються удвох, одночасно охоплюють смугу до 10 метрів. Сьогодні на дні у Гідропарку водолази знайшли одну скляну пляшку. Найбільш забруднене місце, говорить Владислав Білоножко, - Набережна проспекту Ушакова. Тут рятувальники проводять профілактичні бесіди із херсонцями. За словами начальника водолазно-рятувального відділення, якщо людина надумає пірнати, то в день самого свята треба переконатись у стані свого здоров’я, і пірнати тільки у пристосованих для цього місцях.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

У воді варто перебувати не більше однієї хвилини. Після занурення рятувальники радять обігрітися за допомоги рушника та гарячого чаю, а от від алкогольних напоїв цього дня потрібно відмовитися. Максим цього року занурювати не планує, однак, говорить, 4 роки купався на Водохреще.

"Кожного дня закаляюся в першу чергу з початку літа. Кожного дня виливаю на себе спочатку теплу воду, а потім постійно понижую градус води та після цього добре пірнати в холодну воду", - говорить херсонець.

19 січня на всіх трьох місцях, визначених для купання, встановлять намети для обігріву. Там чергуватимуть рятувальники та медики.

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