В рамках програми з термомодернізації в Сумській області громади подали заявки на більше ніж 200 багатоквартирних будинків, які хочуть модернізувати.

За словами радника голови облдержадміністрації Романа Гученка, мета програми – скорочення втрати тепла та споживання газу в будинках. Це, за його думкою, допоможе знизити суми у платіжках та посилить енергетичну незалежність. В рамках програми відбудеться не лише заміна вікон й утеплення фасадів, а й масштабна реконструкція будинків.

За словами Романа Гученка, у лютому громади мають уже працювати над розробкою проектів із термомодернізації, а з травня розпочинати будівельні роботи.

Планується, що 70% коштів будуть виділятися з держбюджету, а 30% – з місцевого бюджету. Крім того, до процесу хочуть підключати й власників багатоквартирних будинків.

На реалізацію програми «Велика термомодернізація» передбачено близько 50 млрд гривень з держбюджету на всю Україну.

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