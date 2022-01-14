На Миколаївщині рятувальники знешкодили міну

На Миколаївщині рятувальники-піротехніки 14 січня знищили мінометну міну часів минулих війн.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив речник надзвичайників Артем Вагін.

За словами Артема Вагіна, боєприпас біля села Варюшине Веселинівської територіальної громади Вознесенського району під час прогулянки знайшов чоловік.

"Піротехніки ДСНС класифікували знахідку, як мінометну міну калібром 50 мм, часів минулих війн", – розказав Артем Вагін.

Знищили міну у спеціально відведеному місці шляхом контрольованого підриву.

Що відомо

У Миколаєві піротехніки 10 січня знищили вісім артилерійських снарядів часів минулих війн.

За інформацією ДСНС України з початку 2022 року піротехніки вилучили та знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів.

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