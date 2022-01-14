13 січня у селищі Пулини горів дерев'яний житловий будинок. 84-річна власниця, ймовірно, намагалася вибратися із приміщення, але загинула. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

Про пожежу рятувальників повідомили очевидці, які побачили густий дим з вікон сусідського будинку. Під час розвідки всередині приміщення пожежники знайшли на підлозі біля дивану тіло 84-річної власниці будинку.

За версією рятувальників, жінка намагалася врятуватися, але не встигла вийти з приміщення. ном на 20:16 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:00 повністю загасити. Вогнем знищено перекриття, облицювання стін і стелі.

Пожежу гасили сім рятувальників на одному пожежному авто. Попередньо, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при використанні пічного опалення.

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