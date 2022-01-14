Окупанти тримають у полоні двох братів Сергія та Дмитра Хараберюшів — Денісова

Російські окупанти незаконно утримують у полоні двох громадян України Сергія та Дмитра Хараберюшів. Їх піддають тортурам, вимагаючи зізнатись, що вони є братами загиблого українського контррозвідника Олександра Хараберюша.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Окупанти затримали Дмитра та Сергія 18 серпня 2017 року, коли вони їхали на роботу. Їх відвезли до так званого "міністерства державної безпеки".

"Там братів били та катувати електричним струмом, вимагаючи зізнання у тому, що вони родичі українського контррозвідника Олександра Хараберюша, який загинув у Маріуполі 2017 року", - повідомила Денісова.

Після їх перевели до "Ізоляції". Сергія кинули у підвал, а Дмитра помістили до однієї з камер, де примушували його знущатись з іншого заручника. Дмитро Хараберюш не погодився, йому відбили нирки.

18 травня 2018 року братів перевели до СІЗО в окупованому Донецьку. Так званий "суд" визнав їх винними у "шпигунстві" та засудив до 11 років позбавлення волі.

Наразі чоловіків утримують у Макіївській виправній колонії "32.

Що відомо

Окупанти тримають у полоні 70-річного Віталія Атаманчука. Його "засудили" до 17 років ув'язнення за нібито "шпигунство на користь України".

Майже три роки російські окупанти утримують у полоні жителів прифронтового Верхньоторецького: Олену Зайцеву та її 21-річного сина Владислава.

Майже 2 роки окупанти утримують у полоні 20-річного Богдана Максименка. У хлопця вроджена вада серця, стан його здоров'я — критичний.

Російські окупанти засудили за "шпигунство" жительку Донецька Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі. Від побоїв у жінки сильно травмовані ноги.

Українського військового Юрія Гордійчука, який потрапив у полон окупантів у травні 2019 року, окупанти "засудили" до 17 років позбавлення волі. У Юрія серйозні проблеми зі здоров'ям, медичну допомогу він не отримує.

Володимир Черкас потрапив у полон російських окупантів у вересні 2017 року. В окупований Донецьк чоловік поїхав через смерть батька.

Українського військового Ігоря Мирончука, який потрапив у полон окупантів у 2019 році, засудили за "шпигунство" до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Незаконно засуджена на тимчасово окупованій території вчителька з Горлівки Олена Пєх, яка утримується бойовиками у "Сніжнянській виправній колонії №127" в критичному стані

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.

Російські окупанти у в'язницях та СІЗО незаконно утримують 30 жінок, п'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги.

Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

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