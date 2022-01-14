На Рівненщині затриманий за крадіжку мопеда зізнався у вбивстві

На Рівненщині чоловіка затримали за крадіжку мопеда, а у відділку він зізнався у інших тяжких злочинах, зокрема, у нарузі над могилами та вбивстві співмешканки в лісі, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як і за що затримали чоловіка

Раніше Суспільне повідомляло: ввечері 12 січня 53-річний житель села Соломіївка Сарненського району заявив до поліції про зникнення свого мопеда. Правоохоронці затримали його 27-річного сина, він від поліції утікав п'яним, – повідомила Суспільному пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль. Після затримання його освідували, показник сп'яніння – 3,82 проміле.

Фото: Нацполіція області Коли чоловік побачив поліцейських, то покинув мопед на узбіччі і почав втікати чагарниками.

Його батько вказав, що 5 грудня 2021 року син скоїв наругу над вісьмома могилами у селі Кураш Сарненського району. Затриманий у цьому зізнався і пояснив: пішов руйнувати могили після конфлікту з односельцями, аби зігнати злість. За це йому загрожує до чотирьох років тюрми, а за крадіжку мопеда – штраф від 17 до 20,4 тисячі гривень або позбавлення волі на той самий строк.

Про що згодом зізнався підозрюваний

Під час слідчих дій у відділку затриманий зізнався ще й у вбивстві своєї 27-річної співмешканки. Злочин стався у середині грудня 2021 року, – зазначила Юлія Мозоль.

"Підозрюваний розповів, що разом зі співмешканкою нетверезими йшли до села Білаші, аби вкрасти їжу у жителів села. У лісі вони посварились через ревнощі, чоловік кілька разів вдарив жінку палицею по голові. Від травм вона померла на місці, а він заховав тіло в яму та замаскував місце гілками та мохом, аби приховати злочин", – сказала пресофіцерка.

І додала: у меліоративному каналі тіло вбитої пролежало майже місяць, там його й виявили правоохоронці. Його передали на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Фото: Нацполіція області Тіло він заховав у меліоративній канаві та прикидав гілками. Там його й знайшли правоохоронці.

За словами Юлії Мозоль, і підозрюваний, і його співмешканка вели аморальний спосіб життя та перебували у розшуку за майнові злочини.

Чоловікові повідомили про підозру у вбивстві, суд взяв його під варту. За цей злочин йому загрожує тюрма на строк до 15 років.

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