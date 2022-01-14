На Миколаївщині за добу виявили 193 нові випадки захворювання на COVID-19

Протягом минулої доби тринадцятого січня на території Миколаївської області зафіксували 193 нові випадки захворювання на коронавірус. Це на 19 випадків більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли п'ять людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Миколаєві — 91, у Первомайську — 23, в Южноукраїнську — шість, у Вознесенську — п'ять, в Очакові — два. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 66 нових випадків. Захворіли 16 дітей до 18 років.

За весь період пандемії в області зафіксували 116 770 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 219 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 111 408 людей.

Протягом доби тринадцятого січня лікарі зафіксували п'ять летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19. Це на сім смертей менше ніж зареєстрували напередодні.

"Серед померлих три людини з Миколаєва, на інших адміністративних територіях померли дві людей. За віковими категоріями померлі належать до таких груп: 50-59 років – дві людини, 80-89 — дві людини, старші за 90 років — одна людина", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 14 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 411 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 49 людей, з яких три вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області — 24,23 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 516 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли три людини. У Херсонській області — 92 нові випадки за добу, померли три людини.

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