На Рівненщині за добу підтвердили 317 COVID-випадків. Четверо хворих померли

На Рівненщині за минулу добу, 13 січня, лабораторно підтвердили 317 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 14 січня. Від ускладнень померли четверо хворих.

Протягом доби зробили 926 ПЛР, 84 ІФА-дослідження, а також 454 швидких тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного до 86 років:

Рівненський район – 231 (м. Рівне – 119);

– 231 (м. Рівне – 119); Дубенський район – 39 (м. Дубно – 5);

– 39 (м. Дубно – 5); Сарненський район – 25 (м. Сарни – 1);

– 25 (м. Сарни – 1); Вараський район – 22 (м. Вараш – 11).

За добу одужала 81 людина. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 125 236 людей (3 545 111 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 309 смертей від ускладнень хвороби (98 068 – в Україні). За минулу добу померли: 43-річна жителька смт Томашгород, 55-річна жителька с. Карпилівка, 59- та 92-річні жительки м. Рівне. У січні від ускладнень померли 39 людей.

Станом на 14 січня, за офіційними даними, в області є 1 814 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 22%, днем раніше вона становила 21,3%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317.

В Україні за добу підтвердили 10 476 нових випадків COVID-19, 140 людей померли.

За даними РНБО, станом на 13 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 381 878 людей, це 33,38% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 381 521 людина, це 33,35%.

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