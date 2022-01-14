У Київському опіковому центрі померла медсестра, яка отримала 60% опіків тіла під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні. Про це Суспільному повідомила волонтерка громадської організації "Гуцульські волонтери" Юлія Таринська.

З її слів, жінка померла 14 січня приблизно о 5:00. Про те, що врятувати медсестру не вдалося, її рідні дізналися приблизно об 11:00.

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Про смерть медпрацівниці реанімаційного відділення Косівської лікарні Юлії Таринській повідомив син померлої.

29 грудня медсестру з Івано-Франківської обласної клінічної лікарні транспортували літаком у Київський опіковий центр.

29 грудня 2021 року в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла молодша медична сестра, яка отримала 90% опіків тіла під час пожежі у Косівській ЦРЛ.

Що відомо

У Косівській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, 28 грудня сталася пожежа. Загинули троє пацієнтів медзакладу. Займання виникло о 21:22 на першому поверсі 4-поверхової будівлі лікарні — в реанімації.

Внаслідок пожежі вночі 29 грудня в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню з Косівської районної госпіталізували трьох медиків, двоє з них — у критичному стані.

Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні на Івано-Франківщині стало порушення правил пожежної безпеки. В реанімаційному відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів. Це зумовило перенасичення повітря киснем.

На Івано-Франківщині 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у пожежі в Косівській центральній районній лікарні.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить посилити контроль за дотриманням лікарнями Івано-Франківщини пожежної безпеки. Відповідні звернення вона підготувала та надіслала у кілька відомств.

Реаніматолога, який травмувався під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні, готують до операції з пересадки шкіри. Поки медики Івано-Франківської обласної лікарні чистять йому рани.

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