Вакцинація від COVID-19: 2488 щеплень зробили на Хмельниччині

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 2488 щеплень від COVID-19. про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 1018жителів області зробили перше щеплення, 1292 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 871745 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 420572 жителів Хмельниччини.

91 людина отримала додаткову дозу вакцини та 1075 жителів Хмельницької області щеплені бустерною дозою.

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