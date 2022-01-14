На Звенигородщині чоловік виманив у пенсіонерок понад 90 тисяч гривень. Його затримали, повідомила Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Як пояснила Зоя Вовк, на Звенигородщині чоловік ошукав трьох пенсіонерок на більш ніж 90 тисяч гривень. Перше повідомлення про шахрайство до поліції надійшло 13 січня, близько опівдня:

"Зателефонувала 84-річна жінка. Розповіла, що на стаціонарний телефон зателефонував невідомий з розповіддю про те, що її невістка потрапила в ДТП. З його слів, жінка травмувала обидві ноги та для її лікування потрібні кошти", — розповіла речниця.

Додала, що невдовзі до бабусі додому прийшов незнайомий молодий чоловік, якому вона передала 200 доларів США та 12 000 гривень.

"Вже після того, як незнайомець пішов, пенсіонерка зв’язалася з рідними й дізналася, що насправді нічого не сталося, а її ошукали. Згодом до поліції звернулися ще дві пенсіонерки з розповідями про біду, яка нібито сталася з родичами", — прокоментувала Зоя Вовк.

За словами речниці, оперативники встановили та затримали чоловіка. Ним виявився 33-річний раніше судимий місцевий житель.

"Чоловік щойно звільнився з місця позбавлення волі. У скоєному злочині він зізнався й надав свідчення. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання", — зауважила вона.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Поліція перевіряє чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

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