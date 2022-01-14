У Дніпрі вихованці десяти музичних шкіл співали "Щедрика" у торговельному центрі

147 вихованців музичних шкіл Дніпра співали "Щедрика" посеред торговельного центру у середмісті. Номер підготували за півтора дні. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

"Всі учасники - діти доволі досвідчені. До відкриття центру ми технічно з режисерами відрепетирували номер, тобто хто, як та звідки буде виходити", - розповів організатор Олександр Невідомий.

За задумом, частина учасників номеру виступала в українських народних костюмах, а інша – в повсякденних, і в ході виконання долучилася до співу.

Дніпровська міська рада Частина учасників номеру була в українських костюмах

"Це дозволило людям, які не вчилися музиці, відчути себе причетними до цього дійства. Тому що ми, звичайні люди, і є частиною цієї культури", - розповіла учасниця, вихованка дитячої музичної школи №19 Марія Присяжна.

Виконання "Щедрика" тривало 3 хвилини. Вихованка дитячої музичної школи №16 Тетяна Тогобецька каже: задум сподобався, він об`єднав велику кількість людей.

"Коли співаєш пісню, котру знає увесь світ, дійсно пишаєшся, що живеш в Україні", - сказала дівчина.

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