Ями та вибоїни на трасі Київ – Чоп виникли через перепади температури та рух перевантажених вантажівок. Так пояснив ситуацію на автошляхах Рівненщини речник Служби автодоріг Дмитро Леонтіюк в ефірі програми "Сьогодні. Головне" на Суспільному.

Він розповів, що зараз на полотні ліквідовують глибокі вибоїни. Ремонтувати повноцінно трасу планують навесні, у 2022 році мають також відкрити Північний обхід Рівного та взятися за об'їзну навколо Дубна.

Коли з'явились ями

Утворення ямковості на дорогах – звичайний процес, який інтенсивно відбувається у зимовий період через перепади температури від плюсових до мінусових показників, пояснює Дмитро Леонтіюк.

У грудні Суспільне розповідало про ями, які утворилися на трасі Київ – Чоп (М-06). Станом на 14 грудня там зафіксували 600 квадратних метрів зруйнованого дорожнього покриття.

"Другий тиждень грудня – тиждень катастрофічного приросту ямковості. Фактично, оті 600 й навіть більше квадратних метрів на 14 грудня, утворились за перші дні грудня. Адже станом на кінець листопада на автодорозі Київ – Чоп в межах Рівненської області не було жодної ями. Ситуацію, яку ми маємо цьогоріч, катастрофою назвати язик не повертається, але це біда гірка, біда чорна", – коментує Дмитро Леонтіюк.

Він пояснив, що утворення ям прогнозували й з літа підготували матеріали: холодний асфальтобетон, людські ресурси, техніку. Ситуацію на Київ – Чоп він назвав нештатною. У зв'язку з тим, що не вистачає робітників, Служба автодоріг області звернулась за допомогою до колег з інших областей.

"Ми подвоїли кількість людей, які працюють на дорозі з холодним асфальтобетоном. І до кінця тижня ми цю кількість потроїмо для того, щоб максимально швидко закрити оці аварійні ями, які мають глибину від п'яти й більше сантиметрів", – каже речник САД.

Коли нормально ремонтуватимуть Київ – Чоп

За інформацією Служби, ями утворились на верхньому шарі покриття траси, який реконструювали першим у 2008-2011 роках. Гарантійний термін був три роки, а експлуатаційний – скільки ця дорога має прослужити – сім років.

"За ці 11-13 років, що дорога експлуатується, особливо у правих смугах, кудою досить довгий час курсували ваговози, які не завжди дотримувались вагових обмежень, верхній шар асфальтобетону зносився, утворилася сітка тріщин. І зараз під сонечком бітум втратив свої в'яжучі властивості", – пояснює Дмитро Леонтіюк.

Тендер на поточний середній ремонт М-06, який передбачає влаштування тонкошарових обробок і заміну верхнього шару покриття на найбільш зношених ділянках, відбувся улітку. Але погода не дозволила розпочати роботу у 2021 році. Підрядники почнуть працювати вже з весни, як тільки дозволять погодні умови, акцентував речник Служби автодоріг області.

Дмитро Леонтіюк також роз'яснив, що юридично облаштування Київ – Чоп у 2000-х називалось реконструкцією. Три роки відповідальність за її покриття ніс підрядник. Далі експлуатаційним утриманням дороги займалась підрядна організація, що вигравала тендер. Спершу це була державна, а останні два роки – приватна компанія, що працює на дорогах Рівненщини.

"Слідкуємо і прогнозуємо ці речі, виходимо з пропозиціями до Кабміну, на що нам першочергово треба гроші – ми, як балансоутримувач мережі державних доріг в межах Рівненської області. Відповідальність за роботи – це вже мова йде про підрядні організації", – додає речник САД.

Що робити, якщо втрапив у яму

Водії, які втрапили у яму й пошкодили авто, мають право на відшкодування. Патрульні поліцейські при оформленні ДТП вказують причинно-наслідковий зв'язок зі станом покриття: ожеледиця, яма чи інші недоліки в утриманні, каже Леонтіюк.

"В судовому порядку всю повноту юридичної відповідальності несе підрядна організація, яка отримує від нас кошти за експлуатаційне утримання цих доріг. Хоча, практика показує, спілкування з патрульними показує, що в переважній більшості випадків йде про недотримання водіями правил дорожнього руху, на жаль", – уточнив він.

На що йдуть "дорожні" гроші

У Службі автодоріг області проаналізували, на який вид робіт й скільки витрачали з 2017-го року.

Скрін презентації САД

"161 кілометр доріг, відремонтований у 2021 році, це – 10% всіх мереж доріг в області. За 2020-2021 роки виконано в рази більше, ніж за попередні десять років. Це крапля в морі, але її вже відчувають люди, які їдуть оновленим маршрутом від Острога до Сарн, люди в територіальних громадах Немовичі, Тинне, Велика Омеляна, інших громад, які вже отримали нову дорогу з новим покриттям, узбіччями, штучним освітленням, безпечний, комфортний, новий рівень життя", – каже Леонтіюк.

Він зазначив, що з 2017 року половина грошей, витрачених на дороги Рівненщини, йшли на ямкові ремонти. У 2020-2021 роках частка експлуатаційного утримання в загальній структурі витрат знизились до 11,5 %.

Що з ремонтом ділянки Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

Водії надіслали Суспільному відео й світлини ділянки міжнародної траси Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, зокрема, в межах Рівненської області. Це шлях, частина якого веде від Дубна до Луцька.

Суспільне Рівне

"Це зруйнована дорога, яку ми готові були почати ремонтувати у 2021 році, якби отримали на руки проєктно-кошторисну документацію. Але, на жаль, ми її можемо отримати лише цієї зими. Тут затримка в проєктанті. Це передбачена ситуація, це кошти, які є в держаному бюджеті на те, щоб саме цю ділянку відремонтувати й повністю замкнути маршрут з Волині до Тернопільщини в новому асфальті", – пояснює Леонтіюк.

Кошти під виконання робіт на цій дорозі мали у 2021 році, додав речник Служби автодоріг області. Але проєктант не завершив проєкт з невідомих їм причин.

Як виділяють гроші та які будівельні перспективи

Щодо критеріїв, за якими розподіляються кошти з держбюджету, то у разі експлуатаційного утримання це – протяжність в області. Щодо пріоритетності об'єктів, тобто куди виділяти капітальні видатки, то критерії такі: інтенсивність руху, соціальна значущість і сполучення, зазначив Леонтіюк.

Він також розповів про стан будівництва північної об'їзної біля Рівного та об'їзної біля Дубна.

"Щодо північної об'їзної, то переріжемо стрічку у 2022 році, адже будівельна готовність понад 98% по першій черзі. По інших чергах гарні взяті темпи. Про обхід міста Дубна – там ми чекаємо, поки Дубенська РДА передасть нам викуплені земельні ділянки з відповідним цільовим призначенням для того, щоб ми могли оголошувати торги на виконання будівельних робіт",– сказав речник Служби автодоріг області.

Він зазначив, що проєктна документація на цей об'єкт готова й для старту залишилась юридична формальність.

Що відомо

До Євро-2012 турецький та італійський підрядники реконструювали трасу Київ – Чоп, приблизно 180 кілометрів якої проходить Рівненщиною від адміністративної межі Житомирської до Львівської області.

У травні 2021 року купили перші дві ділянки, де мають збудувати швидкісну дорогу в обхід міста Дубно. Інфраструктурний проєкт орієнтовною вартістю 80 мільйонів євро реалізують за кошт Європейського інвестиційного банку. На викуп людської землі запланували 3,8 мільйона гривень.

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