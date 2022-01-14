На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною затримали трьох громадян Непалу

Трьох громадян Непалу затримали прикордонники Чопського загону поблизу кордону зі Словаччиною. Сталося це вночі 14 січня, — про це Суспільному повідомила речниця Чопського загону Олена Трачук.

За її словами, 13 січня прикордонники отримали інформацію, що в одному з хостелів Ужгорода перебувають троє громадян Непалу, які, ймовірно, мають намір незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Вночі іноземці залишили хостел і вибули в напрямку держрубежу.

ФОТО: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

"Прикордонники посилили ділянки кордону додатковими нарядами та затримали двох чоловіків і жінку, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Затримані мали при собі паспорти громадян Непалу і визнали, що мали намір дістатися Словаччини, а згодом – країн Західної Європи. В Україну іноземці прибули літаком", — додала речниця.

Іноземців доставили у прикордонний підрозділ. За спробу незаконного перетинання державного кордону України їх притягнуть до адміністративної відповідальності. Подальшу долю іноземців вирішить суд. Мігрантам загрожує від 8500 до 13 600 грн штрафу або від десяти до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту.

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