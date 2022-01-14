За минулу добу, 13 січня, у Запорізькій області зробили 3 918 щеплень від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 1 535 мешканців області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 1 868. Додатковою дозою щепилися троє людей, бустерною — 385.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 14 січня вакцинувалися 591 332 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 551 881 з них, що складає 33% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

В Україні стартувало бустерне щеплення громадян для усіх вікових груп на тлі масового спалаху захворюваності у Європі через розповсюдження нового види коронавірусу "Омікрон". Тим часом НАН України заявило, що в Україні почалась нова хвиля захворюваності на коронавірус.

Канабіноїди здатні запобігати зараженню здорових клітин організму коронавірусом. Два елементи, що містяться у канабісі – канабігеролова та канабідолова кислоти продемонстрували здатність блокувати зараження клітин організму людини вірусом COVID-19. Це показали результати дослідження, опублікованого у науковому журналі Journal of Nature Products.

За добу 13 січня в Україні виявили 10 476 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241). Летальних випадків – 140. Впродовж доби 92 835 людей були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей.

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