Штормове попередження. На Миколаївщині очікують посилення вітру

14 та 15 січня на території Миколаївської області синоптики прогнозують посилення північно-західного вітру в поривах до 15 — 20 метрів за секунду.

Про це кореспондентам Суспільного розповів повідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило.

За словами Романа Мурмила, на Миколаївщині встановили перший (жовтий) рівень небезпеки через посилення вітру, проте обласний центр шторм омине.

"Станом на 10:30 вітру поки немає, ще далекувато. Найсильніший вітер очікується більше по області — у північно-західних районах: Криве Озеро, Первомайськ, ближче до Вінниччини та Кіровоградщини, там вночі буде, дійсно, близько 20 метрів за секунду", — сказав Роман Мурмило.

За словами метеоролога опадів на Миколаївщині протягом двох діб практично не буде. "В ніч проти 15-го можливий мокрий сніг, але це будуть несуттєві опади", — сказав Роман Мурмило.

Вдень прогнозують плюсові температури — від 0 до 6 тепла, вночі невеличкий мороз — до 0,6 градуса, що залишає можливість утворення слабкої ожеледі.

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