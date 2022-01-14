521 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

13 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 521 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 10 476 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 13 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 90 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
Великобагачанський район – 1954 (+8);
Гадяцький район – 1648 (+12);
Гадяч – 2405 (+22);
Глобинський район – 3246 (+1);
Горішні Плавні – 6851 (+22);
Гребінківський район – 1580 (+12);
Диканський район – 1837 (+1);
Зіньківський район – 2800 (+2);
Карлівський район – 3015 (+40);
Кобеляцький район – 2730 (+2);
Козельщинський район – 1787 (+8);
Котелевський район – 1978 (+31);
Кременчук – 18287 (+83);
Кременчуцький район – 2562 (+1)
Лохвицький район – 3699 (+4);
Лубенський район – 1733 (+2);
Лубни – 5683 (+13);
Машівський район – 1365 (+20);
Миргород – 4680 (+9);
Миргородський район – 2027 (+8);
Новосанжарський район – 2144 (+20);
Оржицький район – 1379 (+4);
Пирятинський район – 2494 (+3);
Полтава – 48341 (+124);
Полтавський район – 7347 (+11);
Решетилівський район – 1888 (+8);
Семенівський район – 1505 (+11);
Хорольський район – 2435 (+5);
Чорнухинський район – 615 (+3);
Чутівський район – 1508 (+24);
Шишацький район – 2094 (+7).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 143 617 людей. Одужали за увесь час 135 899 людей, а летальних випадків — 3 855 (7 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 863 жителя регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19