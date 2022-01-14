521 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

13 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 521 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 10 476 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 13 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 90 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський район – 1954 (+8);

Гадяцький район – 1648 (+12);

Гадяч – 2405 (+22);

Глобинський район – 3246 (+1);

Горішні Плавні – 6851 (+22);

Гребінківський район – 1580 (+12);

Диканський район – 1837 (+1);

Зіньківський район – 2800 (+2);

Карлівський район – 3015 (+40);

Кобеляцький район – 2730 (+2);

Козельщинський район – 1787 (+8);

Котелевський район – 1978 (+31);

Кременчук – 18287 (+83);

Кременчуцький район – 2562 (+1)

Лохвицький район – 3699 (+4);

Лубенський район – 1733 (+2);

Лубни – 5683 (+13);

Машівський район – 1365 (+20);

Миргород – 4680 (+9);

Миргородський район – 2027 (+8);

Новосанжарський район – 2144 (+20);

Оржицький район – 1379 (+4);

Пирятинський район – 2494 (+3);

Полтава – 48341 (+124);

Полтавський район – 7347 (+11);

Решетилівський район – 1888 (+8);

Семенівський район – 1505 (+11);

Хорольський район – 2435 (+5);

Чорнухинський район – 615 (+3);

Чутівський район – 1508 (+24);

Шишацький район – 2094 (+7).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 143 617 людей. Одужали за увесь час 135 899 людей, а летальних випадків — 3 855 (7 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 863 жителя регіону.

Що відомо: