Сорок юнаків отримали приписку до призовної дільниці у Кропивницькому. Робити це мають 17-річні хлопці до березня. Суспільне дізнавалось, для чого потрібна приписка.

Начальник відділення призову кропивницького терцентру комплектування і соцпідтримки Сергій Суров каже: цьогоріч приписці до призовних дільниць підлягають хлопці 2005 народження.

"Приписка потрібна юнакам, щоб в подальшому отримати військово-обліковий документ. У них завжди запитуватимуть цей документ, коли вони вступатимуть в університети, професійно-технічні училища чи будуть працевлаштовуватись. Ми їх сюди викликаємо, щоб взяти на військовий облік, визначити ступінь придатності до військової служби, визначити наявність призовного ресурсу, фізичної підготовки, уточнення облікових даних, їхнього освітнього рівня".

Цьогоріч в області підлягають приписці до призовних дільниць 3800 хлопців.

У коридорі кропивницького центру комплектування і соціальної підтримки хлопці проходили медичний огляд. Медсестра Юлія Бабченко вимірювала їм вагу і зріст.

"Вимірюємо тиск, зріст, вагу, об’єм грудей, індекс маси тіла. Потім за направленням вони проходять комісію у лікарів".

Суспільне Кропивницький

У кабінеті офтальмолога перевіряли зір. За словами старшої лікарки призовної комісії Ольги Кудрявець, придатність до військової служби визначають після медогляду.

"60-70 відсотків юнаків мають дуже поганий зір. Це мабуть, пов’язано з тим, що вони постійно в комп’ютерах, гаджетах. Багато юнаків мають надмірну вагу, є люди з інвалідністю, ми їх одразу знімаємо з обліку. Ті, які мають хронічні захворювання, ми їх відразу направляємо за домовленістю в обласну дитячу лікарню. Помітила, що останнім часом більше дітей хочуть служити в армії".

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