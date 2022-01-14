У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували майже три тисячі людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 546 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 2 214.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 860 людей:

Pfizer-BioNTech – 727 людей,

CoronaVac – 67,

Moderna – 47,

AstraZeneca – 19,

Другою дозою імунізували 1 413 людей:

Pfizer-BioNTech – 1 229,

Moderna – 77,

CoronaVac – 63,

AstraZeneca – 44 людини.

Додатковою дозою не імунізували жодну людину, бустерною – 273.

Станом на 12 січня в області першою дозою 281 517 людей, що складає 31,28% населення. Другою дозою імунізували 265 585 людей, додатковою – 81, бустерною – 817.

Що відомо

Загалом в області 120 987 випадків інфікування коронавірусом, 115 935 людей одужали, а 3042 померли.

З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

Читайте також

"Читаю МОЗ, а не коментарі". Історія буковинця, який щепився від COVID із синдромом та алергією

“Довіряю людям, які мене врятували”. Історія буковинця, який вакцинувався після інфаркту

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини