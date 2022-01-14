У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували майже три тисячі людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 546 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 2 214.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
Першою дозою за добу вакцинували 860 людей:
- Pfizer-BioNTech – 727 людей,
- CoronaVac – 67,
- Moderna – 47,
- AstraZeneca – 19,
Другою дозою імунізували 1 413 людей:
- Pfizer-BioNTech – 1 229,
- Moderna – 77,
- CoronaVac – 63,
- AstraZeneca – 44 людини.
Додатковою дозою не імунізували жодну людину, бустерною – 273.
Станом на 12 січня в області першою дозою щепили 281 517 людей, що складає 31,28% населення. Другою дозою імунізували 265 585 людей, додатковою – 81, бустерною – 817.
Що відомо
- Загалом в області виявили 120 987 випадків інфікування коронавірусом, 115 935 людей одужали, а 3042 померли.
- З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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