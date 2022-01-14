На Харківщині — 691 випадок COVID за добу

Минулої доби на Харківщині виявили 691 випадок коронавірусу, 226 людей одужали. До статистики внесли відомості про дев'ять смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 247 455 людей, 14 січня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"233 288 одужали, 7709 хворіють, 6458 померли", — сказано у повідомленні.

За даними МОЗ, Харківська область на третьому місці за кількістю нових випадків за добу серед областей. На першому — Львівська область (1001), на другому — Івано-Франківська область (880).

За добу 13 січня в Україні виявили 10 476 нових випадків COVID.

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