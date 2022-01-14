У Кіровоградській області за добу підтвердили 71 випадок COVID-19, 127 людей одужали, восьмеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
За минулу добу в регіоні зробили 1584 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях області 96 досліджень ІФА та 330 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 30 у Кропивницькому районі;
- 1 у Голованівському районі;
- 15 в Новоукраїнському районі;
- 25 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 63 жителі Кропивницького району;
- 9 жителів Олександрійського району;
- 7 жителів Голованівського району;
- 48 жителів Новоукраїнського району;
Хто помер:
- 81-річна жінка з Кропивницької громади;
- 80-річний чоловік з Соколівської громади;
- 83-річний чоловік з Компаніївської громади;
- 74-річний чоловік з Бобринецької громади;
- 61-річний чоловік з Смолінської громади;
- 75-річна жінка з Олександрійської громади;
- 58-річна жінка з Петрівської громади;
- 88-річна жінка з Світловодської громади;
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33812 випадки COVID-19, одужали 30623 людей, від ускладнень померли 1584 жителів регіону.
На 14 січня в регіоні збільшилася кількість госпіталізованих хворих на коронавірус, порівняно з минулим тижнем. Про це під час брифінгу розповіла головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
"Рівень госпіталізації наразі складає 20,6% на сто тисяч населення, динаміка госпіталізації – 9 %. Це говорить про те, що збільшилася кількість госпіталізованих порівняно з минулим тижнем, водночас такі показники відповідають рівню "жовтої" зони. Завантаженість ліжок з киснем складає 26,3%".
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