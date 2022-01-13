24-річна фахівчиня зі зброї Ганна Гутьєрреш-Рід, яка працює консультанткою на зйомках фільму "Іржа" (де загинула операторка Галина Гатчинз), подала позов проти постачальника зброї PDQ Arm and Prop LLC, який, як вона стверджує, продав холості патрони впереміш із бойовими.

Про це повідомляє The Times із посиланням на позов, зареєстрований 13 січня в Другому окружному суді штату Нью-Мексико.

У позові Гутьєрреш-Рід стверджує, що пам’ятає, як заряджала зброю перед зйомками патронами, позначеними як холості. Вона перевіряла, чи справді в них нема бойового заряду, потрусивши коробкою — дівчина стверджує, що холості патрони мають видають у такому випадку певний звук.

При цьому, згідно з матеріалами, поліція знайшла не менш як "сім, імовірно, бойових патронів" на місці зйомок фільму "Іржа". Таким чином, Гутьєрреш-Рід звинувачує PDQ Arm and Prop LLC та її власника Сета Кенні в брехні й вимагає фінансової компенсації (її розмір не уточнюється).

Крім того, зброярка звинувачує Кенні в намаганні зробити її винною у загибелі операторки Галини Гатчинз. Чоловік не відповів на запит The Times. Але раніше він стверджував, що його компанія не надсилала на знімальний майданчик "Іржі" бойових патронів.

Що відомо

22 жовтня американський актор Алек Болдвін під час зйомок вестерну випадково поранив режисера та операторку Галину Гатчинз, яка згодом померла у лікарні. У МЗС повідомили, що жінка мала українське громадянство.

Пізніше стало відомо, що частина знімальної групи кінофільму звільнилася за день до нещасного випадку через проблеми із безпекою. А головний освітлювач “Іржі” Сергій Свєтной подав позов проти Болдвіна та інших членів команди.

У першому інтерв'ю після загибелі Гатчинз Болдвін заявив, що не натискав спусковий гачок пістолета, з якого було вбито операторку під час зйомок фільму "Іржа". "Я б ніколи ні на кого не наставляв пістолет і не натискав би на них курок. Ніколи", – сказав актор.

Станом на зараз слідство не висунуло офіційних звинувачень за фактом загибелі Гатчинз.

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