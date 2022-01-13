Ялинки – як корм для тварин: способи утилізації новорічних дерев на Сумщині

Сумчанам пропонують після свят віддати ялинки на корм для тварин. У міському парку на хвойні чекатимуть мешканці контактного зоопарку. Цього року лісгоспи області продали понад 49 тисяч хвойних. Як можна утилізувати новорічні дерева – дізнавайтесь у цьому матеріалі.

Нагодувати тварин

"Взимку, як людині, так і кожній тварині не вистачає вітамінів. Влітку є травка зелена, якийсь кабачок, якийсь огірочок, а взимку немає. Є у нас і морква, кормимо і вареним буряком, але ви розумієте, що вітаміни в нас у хвойних деревах. Тому для них це ласощі, і вітамінами вони насищають свій організм", – розповідає власник зоопарку "Бабусине подвір’я".

Фото: Суспільне Суми

Пан Дмитро розповідає, що минулого року для тварин принесли багато дерев, але відходів не залишилось.

"Голочки коза любить наша і вівці, в цьому році ми завели мангальців, будуть пробувати й вони", – говорить Дмитро.

Фото: Суспільне Суми

А ялинкові та соснові гілки спалюють під час приготування їжі та обігріву приміщення для тварин. Цьогоріч поки дерева не приносили, ще зарано, каже Дмитро, очікують надходження ялинок ближче до Водохрещі. Приносити дерева можна з 10 до 15 години.

Куди потраплять ялинки зі смітників поки не відомо

Фото: Суспільне Суми

А в житлових мікрорайонах біля сміттєвих баків ялинки вже є. Їх поки що не забирають. Працівники товариства "Сервісресурс", яке займається вивезенням сміття, кажуть, що ялинки вивезуть окремою машиною.

Директор "Сервісресурсу" Роман Цапенко від коментаря відмовився, а у телефонній розмові сказав: поки що не визначилися, куди подіти хвойні. Спосіб утилізації визначать ближче до 19 січня, коли зазвичай масово виносять ялинки на смітник. Торік їх або вивозили на зелений полігон, або передавали приватним фірмам для утилізації чи годування тварин.

Ідеї від Сумчан

Що робитимуть зі своїми деревами кореспонденти Суспільного запитали у сумчан.

"Ми, мабуть, відвеземо її до бабусі. У нас у бабусі просто є пічка, яку топлять дровами. І щоб бабуся не замерзла взимку, і щоб дарма ми не рубали", – каже сумчанка Лілія.

"Раніше купували маленькі ялиночки, які із Західної України привозили. Ми їх переробляли потім. Варили ці гілки й використовували у ванну. Дуже ароматно і дуже корисно", – ділиться сумчанка Наталія.

Що збираються робити з ялинками у підприємстві "А-Мусон", яке вивозить сміття по місту Суспільне нині намагаємось дізнатися. 13 січня вказані телефони на сайті підприємства мовчали.

У лісгоспах приймають на утилізацію

За словами речниці обласного управління лісового та мисливського господарства Вікторії Постової, у Сумському, Охтирському, Тростянецькому та Роменському лісгоспах збирають ялинки від населення. Ці підприємства мають спеціальні подрібнювачі для перероблювання використаних дерев на тріску. Потім її використовують для опалення будівель.