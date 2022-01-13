У багатоквартирних будинках Тернополя проведуть інвентаризацію труб

У багатоквартирних будинках Тернополя планують провести інвентаризацію труб – обстежити всі під’їзди, горища та підвали. Про це розповів голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак.

За його словами, для проведення інвентаризації створили комісії, до якої увійшли комунальники, представники ОСББ і депутати міськради. Таких комісій буде 20.

"На сходових клітках перевірятимуть, чи є батареї та стояки опалення. У підвальних приміщення – чи є ізоляція. Також на горищах перевірятимуть, бо є в нас нижня розводка, є верхня розводка. А також співвласники багатоквартирних будинків можуть звернутися до представників комісій, щоб вони обстежили їхні квартири і чи є ізольовані стояки. При обстеженні, якщо будуть стояки ізольовані і опломбовані, мешканцям буде здійснений перерахунок за грудень і в подальшому їм не буде нараховуватись за транзитні стояки", - каже Сергій Лупак.

Нагадаємо, тернополяни з індивідуальним опаленням отримали платіжки за тепло. Це рахунки за обігрів під’їздів і підвалів у багатоповерхівках. Про це розповів заступник начальника “Тернопільміськтеплокомуненерго” Богдан Миськів. За його словами, оплату за тепло нараховують через зміни до Закону про житлово-комунальні послуги, які прийняли торік. Одна з тих, хто отримав таку платіжку – тернополянка Надія. Жінка каже – в її квартирі індивідуальне опалення.

"Я платити не збираюся. За саму трубу, яка в мене йде – так, я буду платити. Я не проти того. Тому що дійсно, вона не закрита, вона в нас стоїть. А те, що вода гаряча – в нас все позакривано, в нас ніде немає жодної труби відкритої, щоб нам тепло йшло від тої труби. В нас нема опалення в коридорах. Коридори холодні", - каже жінка.

Тернополянин Володимир мешкає в будинку з централізованим опаленням.

"Вже багато років пройшло і одні люди були в набагато ліпших умовах від других. Я не проти індивідуального опалення, але і не повинні одні платити за других"

У Тернополі є 748 будинків з централізованим опаленням, каже Богдан Миськів. За його словами – це 63 тисячі 585 квартир. Згідно з Меморандумом, який підписав Тернопіль, тарифи на тепло до кінця опалювального сезону незмінні - 1746 гривень 82 копійки за гігакалорію тепла.

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